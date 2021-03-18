Minikler Başkan Demirtaş'a duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü dolayısı yaptığı etkinlikte Başkan Demirtaş'a duygu dolu anlar yaşattı.

Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, minik öğrencilerin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü dolayısı "Çanakkale" adlı hatıra duvarını önünde yaptığı etkinlikle duygu dolu anlar yaşadı. Ellerindeki Türk bayrakları ile Başkan Demirtaş'ı kapıda karşılayan minik eller ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Demirtaş, "Okul öncesi eğitimde yaşayarak öğrenmenin çocukların hayatına büyük bir zenginlik kattığını düşünüyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın hayatına ne kadar çok pencere açarsak, ufuklarını da o kadar zenginleştirebiliyorsunuz. Bu anlamlı günde öğrencilerimize vatan sevgisinin en öncelikli meselemiz olduğunu, anlamlı etkinliklerle yaşatan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Hatıra künyesi ile akıllarda kalmasını arzu ettik"

Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ziyareti sonrası belediye hizmet binasında çalışan personellere 18 Mart Şehitleri Anma Günü anısına hazırlanan "İstiklalden İstikbale Çanakkale" hatıra künyesini makamında başkan yardımcıları ve personelle takdim eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Çanakkale'de çok büyük bedeller ödendi, çok isimsiz kahramanımız şehit olarak vatan toprağını korudular. Biz de çalışan personellerimize zaferin ne kadar şanlı bir zafer olduğunu, atalarımızın ne fedakarlıklarla canları pahasına bu vatanı koruduklarını hatırlanması adına hatıra künyesi oluşturduk. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet yad edip saygıyla anıyorum." - SAMSUN