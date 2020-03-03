Minikler belediyede - Son Dakika

Fatsa Hacer Yücel Anaokulu öğrencileri meslek tanıtımı kapsamında Fatsa Belediyesini ziyaret ettiler.



Hacer Yücel Anaokulu Müdürü Ahmet Kabacı ve sınıf öğretmenleri ile birlikte Fatsa Belediyesinde ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay'ı ziyaret eden minik öğrenciler daha sonra Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüklerini gezdiler. Minik öğrencilerin özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğünde geri dönüşüm konusunda bilgili oldukları gözlendi.



Hacer Yücel Anaokulu Müdürü Ahmet Kabacı meslek tanıtımı kapsamında Fatsa Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Belediyemizde çalışan personellerin görevlerini yerinde görelim istedik. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz çünkü çocuklarımızla çok yakından ilgilendiler. Çocuklarımız çok mutlu oldular, kendilerini okulumuza davet ettik. Belediye çocuklarımız için soyut bir kavramdı. Somut olarak belediye ne iş yapar, belediye başkanı kimdir, belediyede çalışan insanlar kimlerdir, ne iş yaparlar. Bunları yerinde görmek istedik. Belediyemizin değerli çalışanlarından faydalı bilgiler aldık. Çok faydalı bir gezi olduğunu düşünüyorum. Bu gezimizi biz okula gittiğimizde çocuklarımız da değerlendirmede bulunacağız" dedi. - ORDU