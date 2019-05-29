Minikler büyük gösterileri ile büyüledi

Miniklerin sahnedeki gösterilerini aileleri büyük gurur ve sevinçle izledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği eğitim merkezlerinden biri olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonuna geldi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrendiklerini sahneleyerek ailelerine büyük gurur ve sevinç yaşattı. Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler de, yıl boyunca öğrendiklerini düzenledikleri muhteşem yılsonu gösterisi ile ailelerine sergiledi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen yılsonu gösterisini miniklerin aileleri fotoğraf ve video kaydıyla ölümsüzleştirirken bir yandan da onların heyecanına ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda minik öğrenciler hazırladıkları dans ve bale gösterilerini sahneledi.