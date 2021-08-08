Minikler Büyükşehir'in Çocuk Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika

Minikler Büyükşehir'in Çocuk Şenliği'nde Buluştu

Minikler Büyükşehir\'in Çocuk Şenliği\'nde Buluştu
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A. Ş. tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği" etkinlikleri tüm hızıyla şehre neşe saçmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A. Ş. tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği" etkinlikleri tüm hızıyla şehre neşe saçmaya devam ediyor. Çocuklara yönelik sürpriz etkinlikler ve birbirinden farklı oyunlarla çocuklar bu kez de KAYMEK TOKİ Tesisleri'nde etkinliklerin tadını çıkardı. Büyükşehir Belediyesi çeşitleri aktivitelerle şehirde birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A. Ş. tarafından "Çocuk Şenliği" düzenlendi. Pandemi nedeniyle eğlenceye hasret kalan çocuklar geçen haftalarda Sümer Tesisleri'nde doyasıya eğlendi. Şimdi de minikler KAYMEK TOKİ Tesisleri'nde düzenlenen programla keyifli bir şenlik günü geçirdi. Şenlikte hazırlanan çeşitli eğlencelerle çocuklar anın tadını çıkardı. Çocuklara renkli bir gün yaşatan KAYMEK A. Ş. birbirinden farklı yarışmalar düzenledi. Yüz boyama, mini kale ve dart oyunları başta olmak üzere; kuru kalem çalışmaları, top kimin elinde kaldı oyunlarıyla çocuklar çok eğlendi. Şenlikte palyaçolar çocukları eğlendirirken, KAYMEK eğitmenleri, KAYMEK Çocuk Şenliği'nde sürpriz hediyelerle çocukları mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi şehirdeki kültür faaliyetlerine yönelik çalışmalarına ve projelerine devam edecek.

Kaynak: Habermetre

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Minikler Büyükşehir'in Çocuk Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minikler Büyükşehir'in Çocuk Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika
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