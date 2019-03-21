Minikler Çanakkale Şehitlerini Andı

Özel Havza Fatih Anaokulu'nda, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Özel Havza Fatih Anaokulu'nda, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, 35 minik öğrenci hazırladıklarını gösterileri sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda öğrenciler piyesler sahneledi.



Çocukların sergiledikleri gösteriler beğeni topladı.



Programa okul idaresi ve öğrenci velileri katıldı.

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