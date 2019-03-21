Son Dakika Haberleri: Minikler Çanakkale Şehitlerini Andı

Minikler Çanakkale Şehitlerini Andı

1 saat önce

Özel Havza Fatih Anaokulu'nda, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Minikler Çanakkale Şehitlerini Andı, System.String[]
Özel Havza Fatih Anaokulu'nda, 18 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, 35 minik öğrenci hazırladıklarını gösterileri sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda öğrenciler piyesler sahneledi.

Çocukların sergiledikleri gösteriler beğeni topladı.

Programa okul idaresi ve öğrenci velileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Fatih, Çanakkale, Güncel
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