Minikler, çektikleri videolarla sağlıkçılara sevgi dolu mesajlar yolladı - Son Dakika

Edirne'de kuran kursunun minik öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına, evlerinde çektikleri videolarla destek mesajı gönderdi.

Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ailelerinin yardımıyla, sağlıkçılara sevgi dolu mesajlarını ilettikleri videolar çekti. Birleştirilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Videoda, elleriyle yaptıkları kalp işaretiyle sağlık çalışanlarına sevgilerini yollayan minikler, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca amca, yaptığın her şey için teşekkür ederim, seni seviyorum.", "Doktor amca, doktor teyze, gurur duyuyoruz sizinle." mesajlarını paylaştı.

"Evinde kalarak destek ol, çünkü annemi çok özledim"

Annesi sağlık çalışanı olan öğrenci de videosunda "Sen yaşa diye yaşamını riske atanlara evinde kalarak destek ol, çünkü ben annemi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursu idarecisi Hatice Tudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tudan, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz sağlık çalışanlarına destek için küçücük yüreklerindeki duyguları videolarda ifade etti. Gecelerini gündüzlerine katarak bizlere faydalı olmak için çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza, en içten duygularımızla teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Yaptığımız bu küçücük çalışmayla onların motivasyonlarını bir nebze de olsa yükseltmek istiyoruz. Onları çok seviyoruz, dualarımız da onlar için."