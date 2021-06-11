MİNİKLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim alan sporcu minikler, Kuyuluk Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen temizlik etkinliğine eğitmenleri ile katılan Kır Çiçekleri, hem farkındalık yarattı hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Oyunlar oynayıp dans eden çiçekler, etkinlik alanında yerlere atılan çöpleri temizleyerek farkındalık yarattı. Kır Çiçekleri Projesi'nde Müdür Yardımcılığı görevi yapan Yasemin Barutçu, Kır Çiçekleri'nin farkındalık yarattığı etkinlik hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Farkındalık etkinliğinin çok güzel geçtiğini söyleyen Büşra Yıldız ise 'Arkadaşlarımızla birlikte gruplara ayrıldık. Çöpleri topladık. Herkes çöp gördüğünde daha çok çöp atıyor. Bence çöpleri yerlere atmamalıyız' diye konuştu.