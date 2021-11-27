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Minikler çöpü podyuma taşıdılar - Son Dakika

Minikler çöpü podyuma taşıdılar

27.11.2021 12:04

- Minikler çöpü podyuma taşıdılar Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi Ankara'da özel bir anaokulunun öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık malzemelerden yapılan kostümlerin sergilendiği defile düzenledi.

- Minikler çöpü podyuma taşıdılar

Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi

ANKARA - Ankara'da özel bir anaokulunun öğrencileri geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık malzemelerden yapılan kostümlerin sergilendiği defile düzenledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kezban Mercan Anaokulu, 7 ülkenin iş birliğinde düzenlenen Wonders of Waste projesi kapsamında geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırlanan kostümlerin sergilendiği bir defile düzenledi.

İtalya, İzlanda, Norveç, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan ortaklı WOW projesinde geri dönüşüm ve atıkların dünyaya verdiği zararı azaltabilmek, çocuklara temiz bir dünyanın önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

WOW projesi kapsamında hazırlanan defilenin amacı ise evlerde bulunan malzemeleri çöpe atmadan, çocuklara sunarak neler yapabileceklerini görmelerini sağlamak. Satılan hazır oyuncakların çocuklara bilişsel, duygusal veya sosyal açıdan bir gelişim sunmadığı, düşünme becerisi katmadığı ifade edilen defilede, çocukların bir kutuyu, kağıdı, plastik şişeyi değerlendirerek ortaya çıkardığı bir ürünün, tüm gelişim alanlarını desteklemekte ve daha değerli saymakta olduğu vurgulandı.

"Geri dönüşümün insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var"

Çocuklara erken yaşta bu kültürün aşılanmasının önemli olduğunu belirten Okul Müdürü Ezgi Tekin, "Erasmus WOW projesi uyguluyorduk 6 ülke ile birlikte. Biz zaten yıllardır geri dönüşümü uyguluyorduk. Bunu 2019 yılında projeye dönüştürdük. Öğretmenlerimin bu konuda büyük desteği var. Velilerimiz çok duyarlı hem de kişisel bazda çok duyarlıyız. Cumhurbaşkanımızın eşinin de bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık ve desteği sonucunda daha geniş kitlelere ulaştık. Pili, yağı biriktiriyorduk ama doğru düzgün nereye götüreceğimiz çok belli değildi. Şimdi net adresler var oralara götürerek teslim ediyoruz. Geri dönüşümün insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ümit ediyorum ki doğamızı temiz tutarız" diye konuştu.

"Evde, sokakta hatta bütün mahallede bu bilincini çok net bir şekilde sergiliyor"

Çocuğu ile birlikte geri dönüşüm elbisesi hazırlayan veli Burcu Binboğa Evrin, "Bu etkinlikler gerçekten bu yaş çocuklar için çok çok önemli. İnanın çocuk 5 yaşında deyip geçmemek gerekiyor. Gerçekten birçok yetişkinden çok daha bilgili oluyorlar. Yaklaşık 1-2 aydır bu projelerle ilgileniyorlar. Sadece okulda göstermelik bir tavır sergilemiyor çocuk. Evde, sokakta hatta bütün mahallede bu bilincini çok net bir şekilde sergiliyor. Çocuklar okulda yaptıkları evde tekrar ve taklit ediyorlar. Bir gün sokakta markete doğru yürüyoruz. Sağa sola bakıp 'bu insanlar çok kirli anne. Neden böyle yapıyorlar?' dedi. Ertesi gün eldivenlerimizi taktık ve markete giderken çöp topladık. Bu bence çok değerli bir öğreti çocuk için. Bu gibi farkındalığa sahip olması bence çocuğu da mutlu ediyor. Dışarıda bulunan insanlara da bunu gösteriyor olması bizim için bir gurur tabi ki" ifadelerine yer verdi.

"Oğlum bana evde 'anne bunları atmayalım. Oyuncak yaparız, kostüm yaparız' şeklinde söylemlerde bulunuyor"

Etkinliğin çocuklar üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyleyen Nagehan Merve Çetin, "Etkinlik çok güzel oldu çok farklı kostümler vardı. Çocuklar geri dönüşümün önemini anladılar. Oğlum bana evde 'anne bunları atmayalım. Oyuncak yaparız, kostüm yaparız' şeklinde söylemlerde bulunuyor. Bu onun bilinçlendiğini gösteriyor bence. Evde ayrı ayrı kutular oluşturup geri dönüşüm sağlanabilir. Böylece onları bu şekilde bilinçlendirmiş ve hepimizin geleceğini kurtarmış oluruz" dedi.

Minikler çöpü podyuma taşıdılar
Minikler çöpü podyuma taşıdılar
Minikler çöpü podyuma taşıdılar
Minikler çöpü podyuma taşıdılar

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minikler çöpü podyuma taşıdılar - Son Dakika


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