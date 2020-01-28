Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı - Son Dakika Spor

Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 7. hafta maçları tamamlandı.

Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 7. hafta maçları tamamlandı.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, 7. hafta maçları yapıldı. Miniklerin şampiyon olma heyecanı ile sahada gösterdiği performans ile maçlar bol gollü geçti. Düzenlenen turnuvada Yenigün ile Tekeler, Ozanlar ile Yahyalar, Camili ile Kurtbeyler, Karaköy ile Karakamış, Budaklar ile Kurtbeyler, Güneşler ile Karaköy, Yahyalar ile Karakamış mahalleleri karşı karşıya geldi. - SAKARYA

Adapazarı, Yahyalar, Karaköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Olimpiyat Elemeleri'ndeki bazı maçlar Avustralya'ya alındı
Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]