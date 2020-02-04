Minikler'de finale kalan takımlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Minikler'de finale kalan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor

Minikler'de finale kalan takımlar belli oldu

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları yapıldı.

Minikler'de finale kalan takımlar belli oldu, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda yarı final maçları yapıldı.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, hafta sonu çeyrek final ve yarı final maçları yapıldı. Çeyrek final maçları Tekeler 4- Alandüzü 1, Maltepe 4- Ozanlar 2, Hızırtepe 10- Semerciler 2, Yahyalar 4- Tepekum 3 olarak sonuçlandı. Maç sonuçlarına göre yarı finale kalan Tekeler ile Maltepe maçı 3-0, günün diğer maçı olan Hızırtepe ile Yahyalar 4-2 olarak sonuçlandı. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak final maçında Tekeler Mahallesi ile Hızırtepe Mahallesi şampiyonluk için karşılaşacak. Yahyalar ve Maltepe Mahalleleri ise 3'üncülük için mücadele verecek. - SAKARYA

Adapazarı, Yahyalar, Maltepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zorbay Küçük'ün babası konuştu: Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum
Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Yassine Benzia'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın'ı etkiledi!

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minikler'de finale kalan takımlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]