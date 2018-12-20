Son Dakika Haberleri: Minikler Depreme Karşı Bilinçlendirildi

Minikler Depreme Karşı Bilinçlendirildi

3 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, ülkemizin önemli bir gerçeği olan deprem afetine karşı çalışmalarına devam ediyor.

Minikler Depreme Karşı Bilinçlendirildi, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesi, ülkemizin önemli bir gerçeği olan deprem afetine karşı çalışmalarına devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Ziya Gökalp Anaokulu öğrencilerine; depremin etkisini azaltmak, deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğretmek, anaokulu çağından itibaren bu farkındalığı oluşturup daha bilinçli ve tedbirli çocuklar yetiştirmek amacıyla 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verdi.

3-6 yaş grubu 200 anaokulu öğrencisine verilen eğitimin ardından, minik öğrencilere arama kurtarma araç sergisi gezdirildi. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri, 'Afete Hazır Küçükçekmece' sloganıyla ilçedeki okullarda deprem farkındalık eğitimini sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:58 Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel
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