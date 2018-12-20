Minikler Depreme Karşı Bilinçlendirildi

Küçükçekmece Belediyesi, ülkemizin önemli bir gerçeği olan deprem afetine karşı çalışmalarına devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi, ülkemizin önemli bir gerçeği olan deprem afetine karşı çalışmalarına devam ediyor.



Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Ziya Gökalp Anaokulu öğrencilerine; depremin etkisini azaltmak, deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğretmek, anaokulu çağından itibaren bu farkındalığı oluşturup daha bilinçli ve tedbirli çocuklar yetiştirmek amacıyla 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verdi.



3-6 yaş grubu 200 anaokulu öğrencisine verilen eğitimin ardından, minik öğrencilere arama kurtarma araç sergisi gezdirildi. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri, 'Afete Hazır Küçükçekmece' sloganıyla ilçedeki okullarda deprem farkındalık eğitimini sürdürecek. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'u da Sallayan Yalova Depremiyle İlgili Kandilli'den Açıklama

Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Deprem Profesöründen Korkutan Uyarı! İlçe İsmi Verip "6,5 Deprem Olabilir" Dedi