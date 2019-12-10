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Minikler, dilek diledi gökyüzüne balon bıraktı

6 saat önce

Tunceli'de ilkokul 1'inci sınıf öğrecnileri, dilek dileyip gökyüzüne balon bıraktı.

Minikler, dilek diledi gökyüzüne balon bıraktı, System.String[]

Tunceli'de ilkokul 1'inci sınıf öğrecnileri, dilek dileyip gökyüzüne balon bıraktı.


10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Latif Büyükdağ İlkokulu'nda öğretmenlerinin koordinesinde 1. sınıf öğrencileri etkinlik yaptı. Öğrenciler etkinlik kapsamında kalp şekli oluşturarak dilek tuttu. Dilek tutan öğrenciler daha iyi bir dünya içinde ellerine aldıkları balonları gökyüzüne bıraktı.


Öğrencileriyle İnsan Hakları Gününü kutladıklarını belirten öğretmenlerden Nilgün Özçelik Güler, "Bugüne dair dileklerimizi söyledik ve balonlarımızı gökyüzüne uçurduk. Çocuklarda umarım güzel bir dünyada yaşarlar"dedi.


Dilek dilediklerini belirten öğrenciler ise, daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktıklarını aktardı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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