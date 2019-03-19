Son Dakika Haberleri: Minikler Dinozorların Gizemli Dünyasını Keşfedecek

Minikler Dinozorların Gizemli Dünyasını Keşfedecek

23 dakika önce

İzmir Optimum AVM, minik ziyaretçilerini "Dinomania" etkinliği ile dinozorların gizemli dünyasına davet ediyor.

Minikler Dinozorların Gizemli Dünyasını Keşfedecek, System.String[]
İzmir Optimum AVM, minik ziyaretçilerini "Dinomania" etkinliği ile dinozorların gizemli dünyasına davet ediyor.

Optimum AVM, minik misafirleri için özel tasarlanmış Dinomania aktivitesiyle çocukların unutmayacakları bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dinomania etkinliği ile çocuklar hem keyifli vakit geçirecek hem de dinozorların gizemli dünyasında tarihsel bir gezintiye çıkacak. Sürpriz oyunlar ve atölyelerin de yer alacağı etkinlikte, minikler unutulmaz anlar yaşayacak. 22-23-24 Mart tarihlerinde 13.30-19.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe ise 4 ile 12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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