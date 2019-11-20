Minikler diş sağlığının önemine dikkat çekti

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Sapanca SGM'de sınıf içi etkinliklerle diş sağlığına dikkat çekildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) sınıf içi etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş yapısını yaptıkları maketler üzerinden inceleyen minik öğrenciler, hangi yiyeceklerin ağız yapısına zarar vereceğini hangilerinin diş minelerini bozacağını öğrendiler. Ayrıca minik öğrenciler ağız ve diş yapısını olumlu ve besleyici yönde nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgiler aldılar. Her gün diş fırçalamanın ağız sağlığına iyi geldiğini ve günde en az 2 kere diş fırçalamanın güzel bir gülüşe etki ettiğini öğrendiler. - SAKARYA