Minikler doğayla, fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Minikler doğayla, fidanlar toprakla buluştu

DÜZCE - "Geleceğe Nefes" sloganıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan kampanya kapsamında Düzce'de 6 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri de tek tek fidan dikti.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı etkinlik kapsamında bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde aynı anda fidan dikimi gerçekleşti. Musababa köyünde gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yanı sıra protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Vali Cevdet Atay, minik öğrencilerle birlikte fidan dikti.

"Ağaca duyulan sevgiyi burada yaşıyorlar"

Etkinliğin önemine değinen Vali Atay, "Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'mizde de ağaç dikim seferberliği var. Öğrencilerimiz, gençlerimiz, vatandaşlarımız gayretle güzel bir havada, güzel bir ortamda ağaç dikiyor. Çocuklarımız fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu yaşayarak öğreniyor. Bu çok güzel bir şey. Ağaca duyulan sevgiyi birebir tadıyorlar. Çok güzel bir ortam, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.