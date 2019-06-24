Minikler emniyeti gezdi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince minik çocuklara emniyet binaları gezdirildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince minik çocuklara emniyet binaları gezdirildi.
Bir fabrikanın kreşinde kalan minik çocuklar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği program kapsamında öğretmenleri ile birlikte Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buraya getirilen minik çocuklar, özel harekat şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğü ve KGYS (Mobese) hizmet binasını gezdi. Burada polislik mesleğinin de anlatıldığı etkinlikte minik çocuklar polislerle de bol bol güzel vakit geçirdi. Çocuklar daha sonra polis araçlarına bindirilerek meraklarını giderdi. - ADIYAMAN
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