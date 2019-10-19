Minikler engelli bireyler bir araya geldi

Malatya'da ilkokul öğrencileri engelli vatandaşlarla bir araya geldi.



Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Derme ilkokulu 1-D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Mehmet Emin Karakayış'ın organize ettiği 'Değerler Eğitimi Farklılıklara Saygılıyız' teması kapsamında engelli bireylerle bir araya geldi. Derme ilkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan sınıf öğretmeni Karakayış, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz diyerek,değerli engelli kardeşlerimizi sınıfımıza davet ettik.Sizleri aramızda görmekten onur duyduk.Engelli olmayanlar engelli bir kişiye genelde acıyarak bakabilir. Hatta bir çok kişi engellileri görmezden gelerek yokmuş gibi davranmayı tercih edebilir. Acıma duygusu genelde iyi niyetli bir his olsa da engelli bireyde ruhsal açıdan sorun yaratabilir.Aynı durum dışlamak,küçümsemek,azarlamak ve dalga geçmek içinde geçerli.Bu tutumlar yerine engelli bireyin yaşamını zorlaştıran sorunlar en aza indirilmeye çalışılmalı, hoşgörülü olunmalı, sevgi ve saygı gösterilmeli. Toplumdaki olumsuz bakış açısı ne yazık ki; engelli bireyi yaşadığı çevrede farklı kılar. Engelli bireyde sürekli bu şekilde bir geri bildirim aldığından kendini toplumdan uzaklaştırmaya başlar. Oysaki engelli insanlarında sağlıklı insanlar gibi yaşama şansları ve hakları vardır. Biz eğitimciler olarak öğrencilerimizin bu toplumsal gerçeği yakından tanımaları ve farklılıklara saygı göstermeleri empati kurma amacıyla bu tanışma ve söyleşi programını düzenledik. Davetimize icabet eden engelli kardeşlerimize ve emeği geçen öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA