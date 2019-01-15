Minikler 'Evimden Elimden' Sergisi Düzenleyecek
5 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.
Kdz. Ereğli Cemile Tatoğlu Anaokulu, öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek. Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda 16 Ocak 2019 saat 17: 30'da düzenlenecek olan sergiye Cemile Tatoğlu yetkileri tüm Kdz. Ereğli halkını sergiye davet etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:24 Kaynak: İHA
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