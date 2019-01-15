Minikler 'Evimden Elimden' Sergisi Düzenleyecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.



Kdz. Ereğli Cemile Tatoğlu Anaokulu, öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek. Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda 16 Ocak 2019 saat 17: 30'da düzenlenecek olan sergiye Cemile Tatoğlu yetkileri tüm Kdz. Ereğli halkını sergiye davet etti. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi

Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek