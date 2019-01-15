Son Dakika Haberleri: Minikler 'Evimden Elimden' Sergisi Düzenleyecek

Minikler 'Evimden Elimden' Sergisi Düzenleyecek

5 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.

Minikler 'Evimden Elimden' Sergisi Düzenleyecek, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek.

Kdz. Ereğli Cemile Tatoğlu Anaokulu, öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla 'Evimden Elimden' konulu sergi düzenleyecek. Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda 16 Ocak 2019 saat 17: 30'da düzenlenecek olan sergiye Cemile Tatoğlu yetkileri tüm Kdz. Ereğli halkını sergiye davet etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:24 Kaynak: İHA

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