Türkiye Halter Federasyonu tarafından Akşehir'de düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 33'ü kız, 64'ü erkek toplam 97 sporcu katılıyor.

22 Ağustos Perşembe günü sona erecek şampiyonanın sabah yapılan ilk bölümünde 30 - 35 ve 40 kilo ağırlığındaki sporcuların müsabakaları yapıldı.

30 Kiloda Ankara'dan yarışmaya katılan Sıla Şenay birinci olurken, 35 kiloda Gaziantep'ten Kevser Atılgan birinci, Gaziantep'ten Fatma Nur Ağaç ikinci, Gaziantep'ten Zeliha Nur Ağaç üçüncü ve Düzce'den Emine Uzun dördüncü oldu.

40 kiloda ise Gaziantep'ten Durdunur Doğan birinci, Hatice Demir ikinci, Fatma Kuş üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara madalyalarını şampiyonayı izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya taktı.

Madalya töreni sonrası konuşan Başkan Akkaya, "Bu şampiyona Akşehir'imizde ilk kez düzenleniyor. En güzel şekilde bu şampiyonaya ev sahipliği etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sporun her dalı ayrı bir güzel ama burada bu miniklerle bu heyecanı yaşamak apayrı daha da güzel. Bize bu fırsatı verdikleri için Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Halter Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Akkayaya konuşmasının ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonaya verdiği katkılarından dolayı plaket takdim etti.