Son Dakika Haberleri: Minikler fidan almak için stant kurdu
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Minikler fidan almak için stant kurdu

1 saat önce

Edirne'de, TEMA Vakfı tarafından kurulan "Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı"na destek olmak isteyen çocuklar fidan almak için stant açtı.

Minikler fidan almak için stant kurdu, System.String[]

Edirne'de, TEMA Vakfı tarafından kurulan "Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı"na destek olmak isteyen çocuklar fidan almak için stant açtı.

Vakfın, "Ağaç Kardeşliği" projesi kapsamında Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde oluşturulan hatıra ormanına katkı yapmak isteyen Meriç Tuna (9) ve beş arkadaşı, Enez ilçesinde aileleriyle birlikte tatillerini geçirdikleri sitede, yiyecek ve el işi kıyafetlerden oluşan bir stant kurdu.

Saros Körfezi'nde tatillerini geçiren site sakinleri de çocukların kurduğu stanttan alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi.

Minikler, yaptıkları satışlardan topladıkları 560 lirayı fidan alımı için TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği'ne bağışladı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, hatıra ormanına en anlamlı desteğin çocuklardan geldiğini söyledi.

"Ağaç Kardeşliği" projesi kapsamında oluşturulan hatıra ormanı için destek beklediklerini de vurgulayan Çoğal, proje sayesinde binlerce çocuğun doğada eğitim aldığını ve hatıra ormanlarına dikilen fidanlarla erozyonla mücadele yapıldığını kaydetti.

Edirne, Subaşı, Meriç, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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