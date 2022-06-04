Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

04.06.2022 16:28

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı Zonguldak'ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yer aldığı etkinlikte Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberindekiler de fidan dikti.

Etkinlikte jandarma ekipleri de hazır bulundu. Minikler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Havadan dron ile de görüntülenen etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı
Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı
Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı
Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler fidan dikerek Çevre Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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