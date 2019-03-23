Son Dakika Haberleri: Minikler Fidan Dikti

Minikler Fidan Dikti

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde minikler fidan dikti.

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Bursa'nın İznik ilçesinde minikler fidan dikti.

Orman Haftası münasebetiyle Boyalıca Ortaokulu ve İznik Orman İşletme Şefliğinin ortaklaşa düzenlediği fidan dikimi renkli görüntülere sahne oldu. Fidan dikimi Boyalıca sahilinde gerçekleştirildi. Fidanları toprakla buluşturan Boyalıca İlkokulu ve Boyalıca Ortaokulu öğrencileri, bu anlamlı günde ağacın önemine işaret etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Bursa, Boyalıca, İznik, Güncel
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