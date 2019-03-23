Minikler Fidan Dikti
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde minikler fidan dikti.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde minikler fidan dikti.
Orman Haftası münasebetiyle Boyalıca
Ortaokulu ve İznik Orman İşletme Şefliğinin ortaklaşa düzenlediği fidan dikimi renkli görüntülere sahne oldu. Fidan dikimi Boyalıca sahilinde gerçekleştirildi. Fidanları toprakla buluşturan Boyalıca İlkokulu ve Boyalıca Ortaokulu öğrencileri, bu anlamlı günde ağacın önemine işaret etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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