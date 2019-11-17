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Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışacak

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası için Adapazarı ilçe muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışacak, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası için Adapazarı ilçe muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş ile birlikte gerçekleştirilecek turnuva ile ilgili bilgiler verdi, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve ilçe muhtarlarından talep ve düşüncelerini dinledi.


İstişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, turnuvaya ilgi gösteren mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Turnuva ile ilgili bilgiler veren Çelikel, 13 Aralık 2019 Cuma günü başvuruların tamamlanacağını ve 14 Aralık Cumartesi günü turnuvanın başlatılacağını da sözlerine ekledi.


Adapazarı Belediyesi'nin mahallelerin sosyal ve kültürel gelişimi noktasında çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapan Başkan Mutlu Işıksu ise, "84 mahallemizin tümünde her an var olmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun mesafe de aldık. Bu noktada siz kıymetli muhtarlarımızın ciddi katkısının olduğunu da unutmamamız gerekir. Kıymetli muhtarlarımızla birlikte yol almaktan, çalışmalarımızı istişare etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Spor şehri Adapazarı için güzel çalışmalara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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