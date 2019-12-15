Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor - Son Dakika Spor

Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışına minikler ve ailelerin ilgisi yoğundu.

Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışına minikler ve ailelerin ilgisi yoğundu.


Adapazarı Belediyesi Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nın açılışı Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir spor tesisinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyesi Can Dağabakan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve ailelerin katıldığı açılışta miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.


Açılışı değerlendiren Başkan Yardımcısı Çelikel, Adapazarı Belediyesi'nin spora ve sporcuya gereken desteği vermek için her zaman gayret ettiğini vurguladı. Spor şehri Adapazarı için çalıştıklarını dile getiren Çelikel, "Minikler Futbol Turnuvamıza katılan tüm mahallelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, antrenör ve minik sporcularımız ile ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Takımlarımıza gereken her türlü desteği vermeye çalıştık. Çok da güzel bir mücadele var. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sadece sporda değil diğer sosyal alandaki tüm çalışmalarımızda yanımızda olan, sporun ve sporcunun he zaman destekçisi olan Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu'ya da şükranlarımı sunuyorum" dedi.


12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım katıldığı turnuvada ilk maç Tekeler ile 15 Temmuz Camili Mahalleleri arasındaydı. Günün ikinci maçında ise Ozanlar Mahallesi ile Karakamış Mahallesi mücadelesi vardı. - SAKARYA

Erdal Erdem, Adapazarı, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar
F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada

Son Dakika Haberleri
18:08 Çeyrek final için kıyasıya mücadele ettiler - Son Dakika Spor
18:02 İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor
18:02 Osmanlıspor galibiyeti unuttu - Son Dakika Spor
18:02 Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika Spor
17:45 TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4 - Son Dakika Spor
17:34 Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Son Dakika Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]