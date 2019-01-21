Son Dakika Haberleri: Minikler Futsal Şöleni Başladı

Minikler Futsal Şöleni Başladı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, EASKF ve TÜFAD tarafından düzenlenen mini minikler futsal şöleninde ilk düdük ile keyifli mücadeleler başladı.

Minikler Futsal Şöleni Başladı, System.String[]

Bu yıl Eskişehir'in duayen gazetecisi İsmail Alkılıçgil adının verildiği etkinlikte sporcular hünerlerini sergileyecek. Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor salonunda 25 kulübün katıldığı 13 takımdan 400 sporcunun mücadele edeceği şenlikte 2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu minikler ter dökecek.

30 Ocak Çarşamba günü sona ermesi planlanan şenlikte takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:47 Kaynak: Bültenler

Mehmet Terzi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel
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