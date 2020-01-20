Minikler Futsal Şöleni Başladı - Son Dakika

Amatör sporun ve sporcuların destekçisi Büyükşehir Belediyesi tarafından, Odunpazarı Belediyesi, EASKF ve TÜFAD işbirliğiyle düzenlenen Minikler Futsal Şenliği başladı. 14 kulüpten 29 takımın katıldığı ve yaklaşık 600 sporcunun ter dökeceği turnuva 26 Ocak'ta oynanacak final müsabakası ile sona erecek. Sporun dostluk ve kardeşlik üzerine kurulduğunu bu turnuva boyunca göstermek istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocukların centilmenlik içerisinde spor ile iç içe bir hafta geçireceğini belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi'ni 600'e yakın çocuğu bir araya getirdiği için teşekkür eden TÜFAD Başkanı Ahmet Bingöl "Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen futsal şenliğimiz ilk düdük ile başladı. 14 ayrı kulüpten 600'e yakın çocuğumuz Mehmet Terzi Spor Salonumuzda ter dökecek. Çocukların bilgisayar başında, telefonda sanal alemde değil, tatillerini spor yaparak geçirmelerini istiyoruz. 2009-2010 ve 2011-2012 doğumlu çocuklarımızın katıldığı turnuvada kazananın dostluk ve kardeşlik olacağına inanıyor, tüm takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.

60'a yakın maçın oynanacağı turnuva 26 Ocak'ta sona erecek.