Minikler gezegenlere yolculuk yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minikler gezegenlere yolculuk yaptı - Son Dakika

Minikler gezegenlere yolculuk yaptı

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ile Nar Tanem Oyun Evi, çocukların mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Minikler gezegenlere yolculuk yaptı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ile Nar Tanem Oyun Evi, çocukların mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi kreş ve çocuk merkezlerinde alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde, çocukların sosyalleşmesine, gelişmesine katkı sağlayacak programlar uygulanıyor. Gerçekleştirilen etkinlik ve programlar ise çocukların yaş grupları dikkate alınarak sürdürülüyor.


Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak Zeytindalı Çocuk Merkezi öğrenci ve velileri için Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ne gezi düzenlendi. Çocukların uzay hakkında öğrendiklerini pekiştirmesi için gerçekleştirilen gezide, çocuklar ve veliler gösterilen 3 boyutlu animasyonu izledi. Çocuklar ve velileri uzay ve gezegenler hakkında yeni bilgiler öğrendi.


Keyif dolu bir gün geçiren çocuklar ve velileri, kendileri için böyle bir gezi düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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