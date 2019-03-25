Son Dakika Haberleri: Minikler Gök Cisimlerini Forum Magnesia'da Keşfetti

Minikler Gök Cisimlerini Forum Magnesia'da Keşfetti

43 dakika önce

Manisa Forum Magnesia dev planetaryumda minik ziyaretçilerini evrende yolculuğa çıkardı.

Minikler Gök Cisimlerini Forum Magnesia'da Keşfetti, System.String[]
Manisa Forum Magnesia dev planetaryumda minik ziyaretçilerini evrende yolculuğa çıkardı.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, minik misafirlerini evrende keyifli bir yolculuğa çıkardı. 23 - 24 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Doğa Koleji işbirliğiyle kurulan şişme planetaryum, çocuklara gök cisimlerini inceleme ve yakından tanıma imkanı sundu. Evrenin büyüleyici görsel şölenine tanık olarak yaşıtlarıyla beraber hem eğlenceli hem de eğitici bir hafta sonu geçirmek isteyen çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
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