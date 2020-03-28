Minikler gök kuşağı resimleri ile umut veriyor - Son Dakika

- Minikler gök kuşağı resimleri ile umut veriyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs sebebiyle okulları tatil edilince evlerinde korunmaya geçen çocuklar, evlerinin pençelerine astıkları gök kuşağı resimleri ile umut veriyorlar.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla okulları 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak çocuklar, virüs tehdidine karşı aileleri ile birlikte evlerinde kalarak hastalığın kendilerine bulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yurt dışında başlatılan akıma uyan çocuklar ellerine aldıkları boyalar ile kağıda çizdikleri birbirinden güzel gök kuşağı resimlerini camlarına asıyor.

Her çocuk, camına astığı resim ile, evde kalanın sadece kendisi olmadığını ve yalnız olmadığını gösterirken, içinde bulunulan bu stresli durumu gök kuşağının birbirinden güzel renkleri ile renklendirip görenlere umut veriyor. Aynı zamanda gök kuşaklarının altına yazdıkları 'evde kal' yazıları ile görenlere, evlerinde bulunmaları konusunda mesaj veriyorlar.