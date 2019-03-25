Son Dakika Haberleri: Minikler, Gönüllüler Sayesinde İlk Kez Tiyatroyla Tanıştı

Minikler, Gönüllüler Sayesinde İlk Kez Tiyatroyla Tanıştı

29 dakika önce

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezince "Değerler eğitimi" kapsamında bir araya gelen hakim ve savcı adayı hukukçular ile genç tiyatrocular, gönüllü rehberlik yaptıkları minik öğrencileri, tiyatroyla ilk kez tanıştırdı.

Minikler, Gönüllüler Sayesinde İlk Kez Tiyatroyla Tanıştı, System.String[]
Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezince "Değerler eğitimi" kapsamında bir araya gelen hakim ve savcı adayı hukukçular ile genç tiyatrocular, gönüllü rehberlik yaptıkları minik öğrencileri, tiyatroyla ilk kez tanıştırdı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Merkezinden gönüllü tiyatrocular ile Hukuçular Kulübü mensubu hakim ve savcı adayları, Çat ilçesi Bardakçı köyündeki çocuklarla bir araya geldi.

Hakim ve savcı adaylarının gönüllü rehberlik yaptığı minik öğrenciler, genç tiyatrocular eşliğinde animasyonlarla verilen değerler eğitimi süresince keyifli anlar yaşadı.

Köydeki tüm sınıfları dolaşan 3 hakim, 2 savcı adayından oluşan hukukçular, hukuk okumak isteyen öğrencilere gönüllü rehberlik yaparken, minik öğrencilerle "adalet" ve "adil olma" konusunu da işledi.

Tiyatro kulübü, hukukçular tarafından verilen mesleki rehberlik ve değerler eğitimi sonrası palyaço ve maskotları içeren animasyonlar eşliğinde tiyatroyla ilk kez tanışan öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, amaçlarının çocuk yüreklere dokunmak, değerler eğitimi ile çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunup, yaşam mücadelelerinde rehberlik edebilmek olduğunu belirtti.

Yılmaz ayrıca, Yakutiye Gençlik Merkezinin bu tür çalışmalara devam edeceğini de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Kültür Sanat
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