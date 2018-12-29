Son Dakika Haberleri: Minikler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladılar

Minikler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladılar

1 saat önce

Akdağmadeni 4-6 yaş TOKİ Kuran Kursu öğrencileri örnek bir davranış sergileyerek bir hafta boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları kumbarada biriktirerek Yemen'e gönderdiler.

Minikler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladılar, System.String[]
Akdağmadeni 4-6 yaş TOKİ Kuran Kursu öğrencileri örnek bir davranış sergileyerek bir hafta boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları kumbarada biriktirerek Yemen'e gönderdiler.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 4-6 yaş kuran kursu öğrencileri, kendilerine ait kumbara hazırlayarak bir hafta boyunca Yemen'e destek projesi adı altında harçlıklarını biriktirdiler. Bir hafta sonunda öğretmenleri eşliğinde Akdağmadeni İlçe Müftülüğünü ziyaret eden öğrenciler, kumbaralarını İlçe Müftüsü Ali Tuna'ya Yemen'e gönderilmesi için verdiler. Öğrenciler tarafından toplanan bağışlar, Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı.

Kuran kursu öğrencilerini ve öğretmenini örnek davranışları dolayısıyla tebrik eden İlçe Müftüsü Ali Tuna, "İnşallah çocuklarımı küçük yaşta iyilik yapmanın, yardımlaşmanın bizzat ne demek olduğunu harçlıklarını paylaşarak öğrendiler. Büyüdüklerinde de hayırsever, yardımsever çevrelerine ve doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerinde bu faaliyetin çok büyük katkısı olacak. İnşallah biz de bu parayı Diyanet Vakfımız aracılığıyla Yemen'e ulaştırdığımızda oradaki kardeşleri bir nebze olsun bu yardımlarla rahatlayacaklar. Onların da yüzleri gülecek" dedi.

Kuran kursu hocası Feride Demirbilek ise böyle bir hayra vesile oldukları için mutlu olduğunu söyleyerek "Çocuklarımıza en çok kazandırmak istediğimiz yardımseverlik, adalet, sevgi, saygı duygusuydu. Bu şekilde yardımlaşmanın basit olmadığını yaşayarak öğrendiler ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim İnşallah ilerki yaşamlarında vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını nasip eder. Bu kampanya kapsamında çocuklarımızın ailelerine de bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Yozgat, Akdağmadeni, Kuran-ı Kerim, Yemen, Güncel
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