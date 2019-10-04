Son Dakika Haberleri: Minikler hayvanları besledi
Son Dakika Güncel Haber

Minikler hayvanları besledi

1 saat önce

Kırıkkale'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.

Minikler hayvanları besledi, System.String[]

Kırıkkale'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.


Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni sahiplerini bulabilmesi için çalışmalara devam eden Kırıkkale Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı, minik misafirlerini ağırladı. Barınağı heyecanla gezen 200 öğrenci, yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi. Görevli uzman personel eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, barınak ve hayvanlar hakkında bilgi aldı.


23 bin 700 metre kare alan üzerinde kurulu olan barınakta 180 yetişkin, 40 yavru köpeğe bakılıyor. Bölgenin en büyük hayvan barınağının Kırıkkale'de olduğunu belirten yetkililer, "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokak hayvanlarını alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakıldığını bildirdi.


Öğrenciler ve okul idarecileri hayvan barınağında düzenli olarak bakılan ve sokak hayvanları için yapılan projeler için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11 Türkiye Satış Tarihi Açıklandı
Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat! Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler hayvanları besledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]