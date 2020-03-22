Minikler hazırladıkları videoyla yaşlılara

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına yaşlılara yönelik hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.

Pamukova Fatmahanım İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla sınıf öğretmeni Ela Turmaz ile video hazırlayarak 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Ellerinde "Evde kal", "Sevdikleriniz için evde kalın", "Geleceğim için evinde kal", "Bizim için evinde kal", "Daha sonra gezebilmek için evinde kal" yazılı dövizler bulunan öğrenciler, "Dedeciğim seni çok seviyorum. Bana masallar anlat. Birlikte oyuncak arabalarımla oynayalım. Lütfen evde kal. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın. Hem başka insanların sağlığı hem kendi sağlığınız için evinizde kalın." diyerek çağrıda bulundu.

Sınıf öğretmeni Turmaz, yaptığı açıklamada, birçok kişinin "evde kal" çağrısını hafife aldığını düşündüğünü belirterek, "Bizler de öğrencilerimizle 'evde kal' çağrısına bir nebze katkımız olur ve herkes tehlikenin farkına varır diye düşündük." ifadesini kullandı.