Minikler İçin "Dört Mevsim Takvimi Yapımı Atölyesi"

Samsun'un Atakum ilçesinde minikler, "Dört Mevsim Takvimi Yapımı Atölyesi"nde yeteneklerini sergileyecek.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinin(AVM) büyük ilgi gören Miniclub etkinlikleri dopdolu bir içerikle yeni dönemde minik ziyaretçileriyle buluşuyor. Oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu Miniclub etkinliği her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.



Mart ayında Yeşilyurt AVM'ye gelen çocuklar her cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini Yeşilyurt AVM'nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Mart ayında "Dört Mevsim Takvimi Yapımı Atölyesi" gerçekleştirecek Yeşilyurt AVM Miniclub Çocuk Atölyesi katılımcıları, kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam ve hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı bulacak.



Mart ayı boyunca her hafta sonu devam edecek "Dört Mevsim Takvimi Yapımı" etkinliğinde, minikler biraz keçe, biraz mukavva ve çeşit çeşit malzeme ile yapacakları takvimler ile Miniclub Mart ayını da dolu dolu geçirme fırsatı bulacaklar. Düşevi Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar el, göz ve dikkat becerilerini arttırmanın yanı sıra, öz güven gelişimlerine de ayrıca katkıda bulunacaklar.



Yeşilyurt AVM fast food katında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen Miniclub çocuk eğlencesi Mart ayı boyunca her cumartesi-pazar saat 14.00-18.00 arasında yapılacak. - SAMSUN

