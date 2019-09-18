Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu

Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.