Son Dakika Haberleri: Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu
Son Dakika Güncel Haber

Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu

1 saat önce

Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri...

Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Minikler için hazırladığı projelerle Küresel Öğretmen oldu

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı
Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]