Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu
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Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri...
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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