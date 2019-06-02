Son Dakika Haberleri: Minikler için sene sonu programı yapıldı
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Minikler için sene sonu programı yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Özel Ertuğrulgazi Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu programı beğeni kazandı.

Minikler için sene sonu programı yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Özel Ertuğrulgazi Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu programı beğeni kazandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü ve eğitimci yazar Muzaffer Tekelioğlu "Çocuklarımıza tarihini, kültürünü, dinini, şanlı mazisini, dünyayı ayağa kaldırabilecek fazileti, değerlerini öğretip, geleceğe emin adımlarla yürüyen cesur, yiğit ve kahraman bir nesil inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Tekelioğlu nasıl bir nesil yetiştirmek istediklerini ise şu ifadelerle belirtti:

"Emeğe kıymet veren, her düşünceye saygılı, hoşgörülü, zoru başarmaya azimli, kararlı, problemler karşısında çabucak pes etmeyen, başarısızlıklar karşısında yıkılmayan bir nesil olmasını, ne istediğini bilen, vakarlı, mütevazi, ama asla bilmişlik taslamayan, hedefi gözüne kestiren ve oraya doğru durmadan, yorulmadan koşan, gayret eden, ama asla bir yarış atı olmayan. müspet ve dini ilimlerle donanmış, iki kanatla uçmasını başarabilen, iki günü birbirine eşit olmayan, her zaman barıştan yana olan, ama zulme ve zalime karşı duran, zalimi alkışlama gafletine düşmeyen, daima mazlumdan yana olan, teknolojiyi kullanan, ama asla ona esir olmayan, günlük meseleler içerisinde boğulmayan, sanal alemin esiri olmayan, ne yaptığının, ne kadar yapacağının farkında olan, kendi çıkarları için haksızlıklara göz yummayan, milli-manevi değerleriyle varlığının devamına inanan, ruh ve gönül dünyasında bu incelikleri dokuyabilen, meseleleri, Kur'an ve Sünnet çerçevesinde yorumlayan, okuyan, düşünen ve çözüm üreten, tarihiyle barışık, Kur'ana aşık olabilen, ahlak, edep, terbiye, haya ve iffet kavramlarını özümseyip hayat prensibi olarak benimseyen bir gençliği yetiştirmek istiyoruz."

Program 5 yaş grubu çocukların İstiklal marşının tamamının okunması ile devam etti. Miniklerin mehter gösterisi görülmeye değerdi. Okudukları dualar ise herkesi hayrete düşürdü. Programın sonunda Türk bayrağı gösterisi ve okulun isminin yazılması dakikalarca ayakta alkışlandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Okul Müdürü, Söğüt, Bilecik, Yaşam
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