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Minikler için 'uçurtma şenliği' düzenlendi

1 saat önce

Minikler için 'uçurtma şenliği' düzenlendiKARABÜK - Karabük'te ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine hem derslerini pekiştirmek hem de başarının sonsuz olduğunu göstermek amacıyla 'uçurtma şenliği' etkinliği düzenlendi.

Minikler için 'uçurtma şenliği' düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine hem derslerini pekiştirmek hem de başarının sonsuz olduğunu göstermek amacıyla 'uçurtma şenliği' etkinliği düzenlendi.

Demir Çelik İlkokulu tarafından her yıl sonbaharda düzenlenen 'uçurtma şenliği' bu yıl da devam etti. Yenişehir eski Pazar alanında 25'e yakın ikinci sınıf öğrencisi aileleri ile birlikte yanlarında getirdikleri uçurtmaları gökyüzünde dalgalandırdı. Miniklerin doyasıya eğlendiği şenlikte, uçurtmanın yerinde olmak isteyen öğrenciler her yere gitmek istediklerini söylediler. Düzenlenen şenliğin çocuklar için güzel olduğunu ifade eden veliler ise çocuklarının hayatlarında ilk defa uçurtma uçurduklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Başarının da bir sonu olmadığını göstermek istedik"

Demir Çelik İlkokul Öğretmeni Emine Kapanşahin, sonbaharın gelişi ile çocukların eğitim öğretim hayatına daha sıcak yaklaşabilmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Uçurtmalar ile doğaya çıktık. Nesillerin uçsuz bucaksız ulaşabilecekleri sonsuzlukları görebilmeleri için birer uçurtma olmasını istedik çocuklarımızın. Bugün onu yaşatıyoruz onlara. Başarının da bir sonu olmadığını uçurtmalar eşliğinde göstermek ve bu zevki yaşamalarını istedik" dedi.

Minikler için 'uçurtma şenliği' düzenlendi

Demir Çelik, Yenişehir, Karabük, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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