Minikler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
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Minikler İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

Erzurum'da Ahmet Yesevi Anaokulu öğrencileri İdlib'de şehit olan askerler için resim yapıp şiir okuyarak askerleri andı.

Minikler İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Erzurum'da Ahmet Yesevi Anaokulu öğrencileri İdlib'de şehit olan askerler için resim yapıp şiir okuyarak askerleri andı.


Horasan ilçesinde yer alan Ahmet Yesevi Anaokulunda eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerleri andı.


Yaklaşık 15 öğrenci önce Türk bayrağı ve asker resimleri çizdi. Ardından minikler açtıkları Türk bayrağının önünde 'Asker Olmak' adlı şiiri okudu. - ERZURUM

Ahmet Yesevi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
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