Son Dakika Haberleri: Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı
Son Dakika Spor Haber

Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

1 saat önce

Amasya'da, Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı, System.String[]
Türkiye, Amasya, Spor
Amasya'da, Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

Amasya Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda start verilen Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası'na 16 şehirden 16 kız, 16 erkek toplam 32 takım katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şampiyonanın ilk karşılaşması kadınlar Sivas İl Karması ile Ordu İl Karması arasında yapıldı.

Şampiyona hakkında bilgi veren Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gödek, "Türkiye Şampiyonası'nda gelecek senenin alt yapısındaki çocukları burada denemek, görmek ve buradaki çalışmaları yıl boyunca desteklemek amacıyla yapılıyor. Buraya katılan takım sayısı 32. 16 kız, 16 erkek takımı var çeşitli illerden. Bugün başlıyor ve ayın 14'ünde bitecek bu yarışma. 608 sporcu var burada, teknik heyetle birlikte 900 kişilik bir kafileyi misafir ediyoruz şu anda Amasya'da" dedi.

Şampiyonanın ilk karşılaşmasında Ordu İl Karması, Sivas İl Karmasını 11-1 mağlup etti. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:30:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]