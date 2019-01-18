Son Dakika Haberleri: Minikler İlk Defa Karne Heyecanı Yaşadı

Minikler İlk Defa Karne Heyecanı Yaşadı

1 saat önce

Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde minik öğrenciler ilk defa karne heyecanı yaşadılar.

Minikler İlk Defa Karne Heyecanı Yaşadı, System.String[]
Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde minik öğrenciler ilk defa karne heyecanı yaşadılar.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu'nun minik öğrencileri ilk defa karne heyecanı yaşarken, mutlulukları yüzlerinden okundu. Okulun Yıldızlar Sınıfı 10 öğrencisi sınıf öğretmenleri Hülya Yetiş elinden karnelerini alırken, aileleri bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. Öğrencileri ise; öğretmenleri ile birlikte hazırlıkları karne hatırası panosunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Bilecik, Yaşam
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