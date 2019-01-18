Minikler İlk Defa Karne Heyecanı Yaşadı

Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde minik öğrenciler ilk defa karne heyecanı yaşadılar.

Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde minik öğrenciler ilk defa karne heyecanı yaşadılar.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu'nun minik öğrencileri ilk defa karne heyecanı yaşarken, mutlulukları yüzlerinden okundu. Okulun Yıldızlar Sınıfı 10 öğrencisi sınıf öğretmenleri Hülya Yetiş elinden karnelerini alırken, aileleri bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. Öğrencileri ise; öğretmenleri ile birlikte hazırlıkları karne hatırası panosunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BİLECİK

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