Minikler İlk Kez Karne Heyecanı Yaşadı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi minikleri karne heyecanı yaşadı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, Deniz Yıldızları Gündüz Bakımevi minikleri karne heyecanı yaşadı. Didim Belediyesi
Deniz Yıldızları Bakımevin Toplantı Salonun da düzenlenen karne törenine, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badesel Dumlupınar
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri yanı sıra davetliler ve öğrenci velileri katıldı.
Okulların tatile girmesiyle minik öğrenciler de karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiklerini belirten Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badesel Dumlupınar, miniklere yarıyıl tatillerini geçirmelerinde iyi temennilerde bulunarak, başarıların devamını diledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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