Minikler ipek böcekçiliği ile tanıştı

Bilecik'te, Yaşayan Şehir Müzesinde öğrencilere ipek böcekçiliğinin tüm evreleri anlatıldı.

Bilecik Belediyesi ile Kozabirlik tarafından düzenlenen etkinliğe ilkokul ve ortaokullardan 100 öğrenci katıldı.

"Sürdürülebilir Üretimde Geçmişten Gelen Deneyim: İpek Böcekçiliği" konulu proje kapsamında verilen eğitimde yetkililer, çocukların sorularını da yanıtladı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçmiş yıllarda birçok evde yapılan ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İpek böceklerini dut yapraklarını beslediklerini belirten Ünver, "Koza, kelebek oluşlarını daha önce sergiledik ama çocuklar nasıl ipek elde edildiğini hiç görmemişti. Bütün okullardaki her çocuğa bunu göstermek istiyoruz." dedi.

Kozabirlik temsilcisi Armağan Erdemir de ipek böcekçiliğinin 1500 yıllık geçmişe sahip geleneksel bir uğraş olduğunu vurguladı.

Erdemir, 30-40 günde ürün aldıklarını dile getirerek, "Elde ettiğimiz kozaları sıcak suya atıyoruz. Burada tellerini çıkarıp makaraya sarıyoruz. Bu şekilde ipek böceği ortaya çıkıyor ve tezgahlara geçiyor. Amacımız, ilimizde geçmişte neredeyse her evin geçim kaynağı olan bu mesleği geri getirmek." diye konuştu.

İlk kez bir koza gördüğünü aktaran üçüncü sınıf öğrencisi Arda Demir, "İpek böceği, dut yapraklarını yiyip bir koza oluşturuyor. Bunu gördük, çok merak ediyordum, çok güzel." ifadelerini kullandı.