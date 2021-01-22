Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat çekiyor - Son Dakika

Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat çekiyor

Farkındalık oluşturmak için işaret diliyle salgın kurallarını anlattılar

ERZURUM - Erzurum'da 'Keyifli Okul Atölyem' projesi kapsamında minik öğrenciler korona virüs kurallarını işaret diliyle anlatan kamu spotu hazırladı. Proje kapsamında hazırlanan kamu spotu şehir merkezindeki billboardlarda yayınlanarak farkındalık oluşturuluyor.

Erzurum'da 'Keyifli Okul Atölyem' projesi kapsamında sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan koordinesinde 4-11 yaş grubu arasındaki öğrenciler korona virüs kurallarına dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı. Miniklerin işaret diliyle hazırladığı kamu spotunda hijyen, sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat edilmesine yönelik uyarılar yer alıyor. Edip Somunoğlu İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, işaret diliyle hazırlanan kamu spotunun amacının ülke genelinde salgın kurallarına uyulması için hazırladıklarını söyledi.

"Projeyle vatandaşlarımızın dikkatini bir nebzede olsa salgın kurallarına çekeğiz"

Sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, "Yaptığımız proje 'Keyifli Okul Atölyem' projesi. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz bir etkinlik projesi. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir. Tasarım beceri atölyeleri temelli projemiz ama bizler farkındalığı yüksek etkinlikleri de projemize dahil ediyoruz. Dünya içinde bulunduğumuz bir salgın döneminden geçiyor. Bizde bu salgın döneminde hem farkındalık oluşturmak hem de insanlarımızın dikkatini çekebilmek için 4-11 yaş grubu çocuklarımıza işaret diliyle salgın kurallarını anlatan sloganları bir kamu spotu haline getirdik. Bunu yaparken işaret dilini kullandık. Ülkemizde 3 milyondan fazla engelli özel insanımız var. Hem ona hem de salgın kurallarına dikkat çekebilmek için kamu spotlarını çocuklarımız bir slogan şeklinde videolara aktardılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP), Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keyifli Okul Atölyem Projesi tarafından yapıldı. Bir protokol imzalanarak ortak bir çalışmayla kamu spotlarımızı şehrimizin hareketli hareketsiz bütün billboardlarında yayınlamaya başladık. Şu an birçok il bu çalışmayı yaptırıyor. Bütün ülkemizde billboardlarda göreceğiz ve vatandaşımızın dikkatini bir nebzede olsa salgın kurallarına çekeğiz" şeklinde konuştu.