Minikler istiyor, Başkan Yılmaz yapıyor - Son Dakika
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Minikler istiyor, Başkan Yılmaz yapıyor

15 dakika önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukların, sosyal medya üzerinden kendisine ulaştırdığı kitap, oyuncak, uydu kurulumu gibi isteklerini anında yerine getiriyor.

Minikler istiyor, Başkan Yılmaz yapıyor, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukların, sosyal medya üzerinden kendisine ulaştırdığı kitap, oyuncak, uydu kurulumu gibi isteklerini anında yerine getiriyor.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kendisinden ve Belediye'den talepte bulunan ilçenin minik sakinlerinin isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi Yusuf Taha Cansu, korona virüsü tedbirleri nedeniyle okullarda eğitime verilen arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV üzerinden sürdürülen uzaktan eğitime, evlerinde uydu cihazı olmadığı için katılamadığını ve derslerinden geri kaldığını kısa mesaj aracılığı ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a mesaj atarak ifade etti. Başkan Yılmaz da, Yusuf Taha'nın talebi üzerine gereken çalışmanın derhal yapılmasını belediye çalışanlarına iletti. Talimat üzerine vakit kaybetmeden Yusuf Taha'nın Yavuzselim Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, uydu cihazının kurulumunu yaparak minik öğrencinin eğitimine devam etmesinin önündeki engeli kaldırdı.


Yusuf Taha ile görüntülü sohbet gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sizlerden eğitiminizi aksatmamak için gelen talepleri aldıkça bizler çok mutlu oluyoruz. Bu süreçte kardeşlerinizle, anne ve babalarınızla, arkadaşlarınızla güzel geçinmenizi istiyoruz öncelikli olarak. Kardeşlik ilişkilerinizi güzel bir şekilde yürütmenizi, dostluklarınızı pekiştirmenizi istiyoruz. Derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz. Çünkü bizler emanetimiz olan bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz. Ne kadar geleceğe hem güvenle hem de güzel bir şekilde hazırlanırsanız, bizler de o kadar mutlu oluruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" dedi.


Başkan Oktay Yılmaz ile görüşen Yusuf Taha ise talebini kısa sürede gerçekleştirerek kendisine eğitimini sürdürme imkanı sağladığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.


Kitap sevdalılarına destek


Öte yandan çocuklardan ve gençlerden aldığı pozitif enerji ve sevginin, geleceğe yönelik projeler üretirken kendilerine güç verdiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, ayrıca kitap sevdalısı olan Sümeyra Suzengin ve Mahmut Sarıkaya'nın da isteklerini geri çevirmedi. Korona virüsle mücadele sürecinde sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubundaki ilkokul öğrencisi Sümeyra Suzengin, Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak, uzaktan eğitim saatleri dışında kalan zamanını değerlendirmek üzere Başkan Amca'ya iletilmek üzere kitap talebinde bulundu. Yıldırım Belediyesi instagram sayfası üzerinden gerçekleştirilen '1 Dakika 1 Kitap' kampanyasını yakından takip eden ancak yapılan çekilişler sonucunda kitap edinemeyen lise öğrencisi Mahmut Sarıkaya da, sosyal medya üzerinden talepte bulunarak kendisine kitap iletilmesini istedi. Kitap çağrılarını yanıtsız bırakmayan Başkan Oktay Yılmaz da kitap kurtlarının dileklerinin yerine getirilmesini sağladı.


Moral, motivasyon kaynağı


Kitap okuyarak kişisel gelişimlerine değer katmak isteyen öğrencilerin bu isteğinin kendilerine büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sümeyra ve Mahmut ile görüntülü konuştu. İlk olarak koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Sümeyra ile görüşen Başkan Yılmaz, "Hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Daha sonra hep beraber parklarımızda, kültür merkezlerimizde eğlenceli vakitler geçireceğiz. Siz yeter ki okuyun, bizden eğitim için hizmetler isteyin. Talebini ileterek böyle cesaretle davranman bizi mutlu etti. Bu sıkıntılı günlerde bizler için moral ve motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.


Sümeyra'nın ardından Mahmut ile de görüntülü görüşen Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin bizlerden kitap istemesi, kitap edinemediği için sitem etmesi bizleri sevindiriyor ve gelecek adına olan umutlarımızın artmasını sağlıyor. Rabbim inşallah gönlüne göre versin, inşallah eğitiminde de başarılı olursun. Başarıdan da önce önemli olan sağlam bir karakter sahibi olmak. Sağlam bir karakter sahibi olduğumuz zaman ailemize, vatanımıza ve milletimize asıl o zaman faydalı oluruz. Onun üzerine de başarılarımızı bina edince o zaman geleceği sizlere teslim etmekten onur duyacağız. Hayatın boyunca sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

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