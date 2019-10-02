Son Dakika Haberleri: Minikler itfaiyeci oldu
Son Dakika Güncel Haber

Minikler itfaiyeci oldu

55 dakika önce

Edirne'de ana sınıfı öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezip özel kıyafetleri giyerek itfaiyeci oldu.

Minikler itfaiyeci oldu, System.String[]

Edirne'de ana sınıfı öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezip özel kıyafetleri giyerek itfaiyeci oldu.


İtfaiyeye ait araçları incelerken itfaiyecilerle tanışıp, araçların nasıl kullanıldığı ve donanımlarının ne işe yaradığı hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayan ve küçük itfaiyeci yelekleri giyip şapkalarını takan meraklı minikler, itfaiyeci oldu.


Tulumbacıları canlandırdılar


İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç gereçlerinin tanıtıldığı, çocuklara uygun bir dramatizasyonla yangın anının canlandırıldığı ziyarette, minik öğrenciler uzun süre meraklı gözlerle etrafı inceledi. Daha sonra kendileri de minik itfaiyeciler olarak yangın söndürme draması yaptı.


Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bu gezide öğrenciler merak ettikleri tüm soruları itfaiyecilere sorarak yeni bilgiler edindi. - EDİRNE

yangından korunma haftası, İtfaiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı
14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minikler itfaiyeci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]