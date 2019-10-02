Edirne'de ana sınıfı öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü gezip özel kıyafetleri giyerek itfaiyeci oldu.



İtfaiyeye ait araçları incelerken itfaiyecilerle tanışıp, araçların nasıl kullanıldığı ve donanımlarının ne işe yaradığı hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayan ve küçük itfaiyeci yelekleri giyip şapkalarını takan meraklı minikler, itfaiyeci oldu.



Tulumbacıları canlandırdılar



İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç gereçlerinin tanıtıldığı, çocuklara uygun bir dramatizasyonla yangın anının canlandırıldığı ziyarette, minik öğrenciler uzun süre meraklı gözlerle etrafı inceledi. Daha sonra kendileri de minik itfaiyeciler olarak yangın söndürme draması yaptı.



Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bu gezide öğrenciler merak ettikleri tüm soruları itfaiyecilere sorarak yeni bilgiler edindi. - EDİRNE