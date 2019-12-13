Minikler kadına şiddete dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minikler kadına şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Minikler kadına şiddete dikkat çekti

6 saat önce

Bilecik'te bir ilkokulda eğitim gören minik öğrencilerin kadına şiddete dikkat çekmek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.

Minikler kadına şiddete dikkat çekti, System.String[]

Bilecik'te bir ilkokulda eğitim gören minik öğrencilerin kadına şiddete dikkat çekmek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Malhun Hatun İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için sınıfta dövizler hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları dövizlere 'Hiçbir kadın bir adamın elinde acı çekmemeli, kadına şiddete hayır, kadına şiddet insanlığa ihanettir' yazdı. Ellerindeki dövizlerle bir de video çekerek mesajlar veren miniklerin çalışması büyük beğeni topladı. - BİLECİK

Bahçelievler, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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