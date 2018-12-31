Son Dakika Haberleri: Minikler Kar Küresi Atölyesinde

Minikler Kar Küresi Atölyesinde

1 saat önce

Hiç kar yağmayan Adana'da, minikler Kar Küresi Atölyesi'nde kar küresi yaparak bu özlemlerini giderdi.

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Hiç kar yağmayan Adana'da, minikler Kar Küresi Atölyesi'nde kar küresi yaparak bu özlemlerini giderdi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan ve kış mevsiminde karın hiç yağmadığı Adana'da, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi minik ziyaretçilerinin kar özlemini atölye çalışmasıyla giderdi.

AVM'yi ziyaret eden ailelerin çocukları, Kar Küresi Atölyesi'nde unutulmaz bir gün yaşadı. Hediyelik eşya dükkanlarında gördükleri sevimli kar kürelerini kendi elleriyle yapan minikler, hem el becerilerini geliştirdi hem de yoğunluk, karışım, homojen karışım, heterojen karışım, sıvı, saydam, yarı saydam ve opak kavramları ile tanıştı.

Minikler, içinde yeni yılın simgelerinin bulunduğu kar kürelerini ters çevirerek, kar gibi yağan simleri heyecan ve keyifle izlediler. Miniklere kendi elleriyle yaptıkları kar küreleri armağan edildi. Sürpriz hediyelerin de dağıtıldığı etkinliği büyükler de cep telefonlarıyla görüntüledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Kar, Güncel
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