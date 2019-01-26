Minikler Karne Şenliğine Akın Etti

31 Ocak'ta sona erecek ve katılımların ücretsiz olduğu şenlikte çocuklar hem tatilin keyfini çıkarıyor hem de yeni bilgiler öğrenerek kendilerini geliştiriyor. Konak Belediyesi'nin kültür merkezlerinin yanı sıra müzeler ve çocuk kitaplıklarının ev sahipliği yaptığı şenliklerde illüzyon, köpük ve balon gösterilerinin yanı sıra konser ve atölyeler Konaklı çocukları ağırlıyor.

HEM EĞLENDİLER HEM DE ÖĞRENDİLER

Konak Belediyesi'nin Necdet Alpar Mask Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Afrika Masalları ve Maskeleri' adlı etkinlikle başlayan ardından Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Gültepe Semt Merkezi'nde düzenlenen şenliklerin ilk haftası 25 Ocak Cuma günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle son buldu. 'İllüzyon/Köpük, Balon' gösterisinde İllüzyonist Bilgehan Duman sahnede adeta çocukları büyüledi. Balon ve köpüklerle yapılan birbirinden renkli ve eğlenceli gösteri minikleri doyasıya eğlendirdi. İlk hafta etkinlikleri kapsamında ayrıca Göztepe Kent Kitaplığı'nda ve Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 'Çevreci Çocuklar! Bez Çanta Atölyesi', Alsancak'taki Karikatür Müzesi'nde 'Stop Motion Atölyesi' ve Necdet Alpar Mask Müzesi'nde anlatımını eğitmen Nesrin Aslan'ın yaptığı 'Ortak Miraslarımız' adlı atölye çalışması çocuklarla buluştu.