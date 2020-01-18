Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı - Son Dakika

Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı

6 saat önce

Karnelerini alan ilkokul öğrencileri gün boyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek heyecanlarını paylaştı.

Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı, System.String[]

Karnelerini alan ilkokul öğrencileri gün boyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek heyecanlarını paylaştı.


İzmit'te ara tatilin başlangıcı ile karne heyecanını yaşayan minikler, başarılı notlarını göstermek için okul sonrası soluğu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında aldı. Başkan Hürriyet'i ziyaret ederek karneleri gösteren minikler arasında İzmit Fatma Seher İlkokul'u 1. sınıf öğrencisi Cemil Aslan ve anaokulu öğrencisi Ali Ege Hacıoğlu da yer aldı. Belediye Başkanı Hürriyet'e ailelerinin refakatinde karne günü sürpriz yapan minik öğrenciler bir dahaki dönem daha fazla çalışacaklarının da sözünü verdi. Minik öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Hürriyet, aldıkları yüksek notlardan dolayı hem aileleri hem çocukları tebrik etti. Öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler de veren Başkan Hürriyet, bir daha ki eğitim ve öğretim döneminde yeniden karneleri görmek istediğini ve çok başarılı olmalarını beklediğini de belirtti.


Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün karne heyecanını yaşayan milyonlarca minik öğrencimiz var. Hepsi bizim evladımız, hepsi bu ülkenin geleceği ve teminatı. Notları yüksek ya da düşük olsun, ben hepsini canı yürekten kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ferdi Tayfur, dün akşam bir anda dünyada gündem oldu
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu Hakan Bahadır hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minikler karne sevincini Başkan Hürriyet ile paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]