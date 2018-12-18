Minikler 'Karton Heykel Atölyesi' ile İlk Sanat Eserlerini Yapacak

İrem Kopuz ile 'Ufak Şaşırtan Tatlı Yüzlü Karton Heykel Atölyesi' minik sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

İrem Kopuz ile 'Ufak Şaşırtan Tatlı Yüzlü Karton Heykel Atölyesi' minik sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor.



Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de 22 Aralık Cumartesi günü saat 15: 00'te gerçekleştirilecek 'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi' kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlenecek.



7-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayan etkinlikte minik sanatçılar, kendilerine gösterilen tarzın yanı sıra hayal güçlerini de kullanarak kendi karton heykellerini yapacak. Yaptıkları heykelleri diledikleri gibi renklendirip son haline getirecek olan minikler, ilk sanat eserlerini evlerine götürecekler.



Atölyeye katılımın ücretsiz olduğu, ancak sınırlı sayıda kontenjandan dolayı öncesinden kayıt yaptırılması gerektiği bildirildi. - İstanbul

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